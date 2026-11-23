Seguir MMO Notícias no Google



O Governo da província do Niassa está a preparar a implementação de medidas destinadas a inverter a poluição das águas do rio Rovuma, uma problemática agravada pela exploração artesanal de ouro no posto administrativo de Lupilichi, localizado no distrito do Lago.

A solução proposta envolve a construção de cinco represas que servirão para a retenção e filtragem natural das águas residuais geradas durante a lavagem do minério.

A iniciativa, prevista para ser realizada no primeiro trimestre do próximo ano, foi comunicada pelo secretário de Estado na província do Niassa, Silva Livone, que destacou a urgência em cessar a contaminação dos cursos de água que alimentam o rio Rovuma. Livone referiu que a situação actual representa uma séria ameaça à saúde da população, à sobrevivência da fauna local e ao equilíbrio ambiental da região.

O secretário sublinhou ainda que Moçambique, por partilhar o rio Rovuma com a República da Tanzânia, possui a responsabilidade de preservar este recurso hídrico. Assim, enfatizou que o país não pode permitir que a poluição surja no seu território, afectando não só os habitantes locais, mas também os seus vizinhos.