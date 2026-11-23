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A previsão do fenómeno El Niño levanta preocupações sobre a pesca e a aquacultura na província de Sofala, em Moçambique. Segundo o director provincial de Agricultura e Pescas, António Sacamalua, a estiagem prolongada e a precipitação abaixo do normal podem comprometer a disponibilidade de água, essencial para estas actividades.

António Sacamalua apelou aos pescadores e aquacultores para implementarem medidas de adaptação, como o uso racional da água e a protecção das fontes hídricas. Neste contexto, a diversificação de rendimentos também foi enfatizada como uma estratégia importante, sendo recomendada a seguimento das previsões emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INAM).

Num panorama mais positivo, a província de Sofala registou uma produção de 64.252 toneladas de pescado entre Janeiro e Outubro deste ano, o que representa um crescimento de um por cento em relação ao período homólogo de 2022. Este volume corresponde a 75 por cento da meta anual estabelecida para a região.