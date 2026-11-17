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A Polícia da República de Moçambique (PRM) apelou à população para que preserve a tolerância e a coexistência pacífica durante o julgamento do político Venâncio Mondlane, marcado na cidade de Maputo.

Esta declaração foi proferida pelo porta-voz do Comando-geral da PRM, Leonel Muchina, em entrevista à Rádio Moçambique. Muchina sublinhou a importância da calma e do respeito mútuo entre os cidadãos durante este período sensível, enfatizando que a tranquilidade é fundamental para o decurso do processo judicial.

O apelo da polícia surge num momento de particular atenção da sociedade moçambicana, que aguarda com expectativa o desfecho deste julgamento. As autoridades prometem garantir a segurança e a ordem pública durante o evento.

A PRM reitera o seu compromisso em promover um ambiente pacífico e ordenado, convidando todos os cidadãos a contribuir para a estabilidade social.