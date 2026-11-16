Digitalização dos dados de pacientes oncológicos é vital para a recuperação do HCM

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O Serviço de Radioterapia do Hospital Central de Maputo (HCM) defende a digitalização dos dados clínicos dos pacientes oncológicos como uma estratégia essencial para optimizar o acompanhamento e gestão dos doentes.

A proposta foi apresentada pelo director do serviço, Alberto Gudo, durante uma conferência dedicada à reconstrução e restabelecimento dos serviços de oncologia, em resposta ao recente incêndio que danificou as suas instalações.

Gudo salientou que a digitalização não só permitirá um acompanhamento mais eficiente dos pacientes, mas também facilitará a planificação das actividades e impulsionará a investigação científica. A implementação de registos digitais organizados e acessíveis contribuirá para a localização rápida do historial dos doentes e para o seguimento das várias fases do tratamento, desde o diagnóstico à assistência posterior.

O director do serviço explicou que o percurso de um paciente oncológico abrange múltiplas etapas e unidades de saúde, sendo que muitos pacientes iniciam o tratamento em estruturas periféricas antes de serem encaminhados para unidades especializadas. Destacou, portanto, a importância de uma informação clínica que não só apoie o tratamento individual, mas que também ofereça uma visão abrangente da situação da oncologia no país, fundamental para a planificação dos serviços e para o desenvolvimento de conhecimento científico.

Adicionalmente, Gudo apontou a escassez de recursos humanos na área da oncologia como um desafio significativo, evidenciando que o número actual de profissionais é insuficiente para cobrir as necessidades de um serviço já sobrecarregado.

Relativamente à reconstrução do HCM, o director frisou que este deverá ser acompanhado por uma avaliação técnica das infra-estruturas e pelo redimensionamento das instalações, tendo em vista as exigências de segurança e a organização das rotinas clínicas.

O Serviço de Oncologia do HCM abrange várias componentes de assistência, incluindo prevenção, rastreio, diagnóstico, estadiamento, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, reabilitação, acompanhamento e cuidados paliativos. Esta diversidade de serviços exige uma estrutura capaz de responder de forma efectiva às variadas necessidades dos pacientes.