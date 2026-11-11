PRM detém afilhado e comparsas por assaltar madrinha e roubar dinheiro de “xitique” em Bilene

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A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve cinco de seis indivíduos suspeitos de invadir uma residência na localidade de Incaia, distrito de Bilene, província de Gaza, de onde roubaram mais de 89 mil meticais provenientes de um fundo rotativo (“xitique”).

O crime ocorreu na madrugada de sábado, quando o grupo arrombou o imóvel, amarrou e agrediu a proprietária. Segundo as autoridades, o assalto foi arquitectado pelo próprio afilhado da vítima, que tinha conhecimento do valor recebido pela madrinha e já era procurado por outros furtos.

Os detidos, com idades entre 19 e 37 anos, confessaram o crime e declararam que pretendiam utilizar o montante para abrir negócios individuais, como a compra de material de construção e de frutas para revenda.

A operação policial, realizada na vila da Macia, resultou na recuperação de 53.069 meticais do total subtraído. As forças de segurança mantêm as buscas para localizar e capturar o sexto integrante do grupo, que se encontra foragido.