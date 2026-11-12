SERNIC detém ex-polícia suspeito de envolvimento no assassinato do Bispo de Quelimane

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Um antigo agente da Polícia da República de Moçambique (PRM), expulso da corporação em 2015, foi detido pelo SERNIC, na Zambézia, sob a suspeita de participação no assassinato do Bispo Dom Osório Citora Afonso, ocorrido em Junho deste ano na residência episcopal de Quelimane.

O suspeito, que esteve afecto à Guarda Fronteira em Gaza, fugiu para a Zâmbia após o crime, mas acabou capturado pelas autoridades.

A investigação aponta que o ex-policial tinha ligações directas com um dos suspeitos detidos como mandante do assassinato, evidenciadas por transferências financeiras para sua conta móvel.

Em sua defesa, o detido confirmou o recebimento dos valores, mas alega que a quantia foi enviada pelo padre Novais — também preso no âmbito do processo — para a compra de combustível no intuito de acompanhá-lo a um curandeiro. O homem teve a prisão preventiva decretada após o primeiro interrogatório judicial, enquanto outros envolvidos seguem foragidos.