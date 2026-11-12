Capa SERNIC detém ex-polícia suspeito de envolvimento no assassinato do Bispo de Quelimane

SERNIC detém ex-polícia suspeito de envolvimento no assassinato do Bispo de Quelimane


Um antigo agente da Polícia da República de Moçambique (PRM), expulso da corporação em 2015, foi detido pelo SERNIC, na Zambézia, sob a suspeita de participação no assassinato do Bispo Dom Osório Citora Afonso, ocorrido em Junho deste ano na residência episcopal de Quelimane. 

O suspeito, que esteve afecto à Guarda Fronteira em Gaza, fugiu para a Zâmbia após o crime, mas acabou capturado pelas autoridades.

A investigação aponta que o ex-policial tinha ligações directas com um dos suspeitos detidos como mandante do assassinato, evidenciadas por transferências financeiras para sua conta móvel.

Em sua defesa, o detido confirmou o recebimento dos valores, mas alega que a quantia foi enviada pelo padre Novais — também preso no âmbito do processo — para a compra de combustível no intuito de acompanhá-lo a um curandeiro. O homem teve a prisão preventiva decretada após o primeiro interrogatório judicial, enquanto outros envolvidos seguem foragidos.

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