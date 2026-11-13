Detido suspeito de assassinar bispo Osório Citora na Zambézia

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A Policia da República de Moçambique (PRM) confirmou a detenção de um indivíduo suspeito de estar envolvido no assassinato do bispo Osório Citora, ocorrido na província da Zambézia.

A captura do suspeito foi realizada durante uma operação conjunta das autoridades locais, que visou investigar o crime que chocou a comunidade eclesiástica e a população em geral.

Osório Citora, bispo da Diocese da Zambézia, foi encontrado morto na sua residência, um ato que suscitou uma onda de consternação entre os fiéis e a sociedade civil. A PRM informou que as investigações iniciais apontaram para um crime premeditado, levando à mobilização de várias equipas de investigação para apurar os factos e identificar os responsáveis.

A detenção do suspeito surge após várias diligências que incluíram a recolha de testemunhos e a análise de provas no local do crime. A PRM partilhou que o detido será interrogado e posteriormente presente a tribunal, onde responderá pelas acusações que pesam sobre ele.

As autoridades apelam à população para colaborarem com informações que possam auxiliar nas investigações em curso, reafirmando o seu compromisso de combater a criminalidade e garantir a segurança dos cidadãos.

A comunidade católica na Zambézia aguarda com expectativa o desdobrar dos acontecimentos, esperando que a justiça prevaleça neste caso que abalou a região.