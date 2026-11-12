UEM discute reestruturação e inovação em Conselho de Directores

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A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) está a promover, hoje e amanhã, o Conselho de Directores Alargado na cidade de Maputo. Este encontro tem como finalidade avaliar a implementação da reestruturação dos órgãos e serviços centrais, bem como das faculdades, escolas e centros da instituição.

O evento surge na sequência das decisões e instrumentos aprovados pelo Conselho Universitário, cujo foco está na identificação dos progressos, desafios e mecanismos necessários para a plena operacionalização das reestruturações em curso. Sob o lema “UEM: Mobilizando recursos e potenciando a investigação, inovação e extensão”, a reunião pretende abordar o modelo de organização e funcionamento do Grants Office Central da UEM. Estão em discussão as suas competências, mecanismos de articulação e o papel que desempenha no apoio institucional à mobilização de recursos.

O programa contempla também a apreciação dos planos de ação das Unidades Orgânicas, com ênfase na mobilização de recursos, abordando as estruturas, os mecanismos de funcionamento, as oportunidades de financiamento e os resultados já alcançados ou previstos.

Os participantes vão ainda analisar os mecanismos de gestão da inovação e a transformação sistemática dos resultados da investigação em produtos, serviços e soluções concretas para a sociedade, por meio da extensão universitária, entre outros temas relevantes.

A cerimónia de abertura será marcada pela intervenção do Secretário-Geral da African Research Universities Alliance (ARUA), Prof. Doutor John Gyapong.