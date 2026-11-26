Vagas de emprego do dia 26 de Novembro de 2026

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Foram publicadas hoje, dia 26 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A H2n pretende recrutar um (1) Consultor para a Revisão Intercalar do Crp Iv. Saiba mais.

A Recarga Aki procura um(a) Operador(a) de Call Center Sénior. Saiba mais.

A World Vision Mozambique pretende recrutar um (1) P&C Officer. Saiba mais.

A United Nations Development Programme (UNDP) pretende recrutar um (1) Monitoring & Reporting Officer. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A Tmcel está à procura de cento e trinta e um (131) Angariadores de Clientes. Saiba mais.

A GIZ pretende recrutar um (1) Procurement Specialist. Saiba mais.

A WWF pretende recrutar um (1) Knowledge Management (KM) Intern. Saiba mais.

A DP World pretende recrutar um (1) Mechanical Technician – Mobile Equipment. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) Mechanical Artisan. Saiba mais.

A Universidade Licungo torna público que se encontra aberto o concurso público de contratação de mil cento e seis (1.106) Docentes. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) anuncia a abertura do concurso PRC_2026-PEC-053, destinado à Pré-Qualificação de Consultores Especializados e Celebração de Acordos-Quadro para Prestação de Serviços de Consultoria ao CESC. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI) , uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Oficial de Finanças – (Chimoio-Manica). Saiba mais.

A Africa Global Logistics (AGL) pretende recrutar um (1) Motorista de Autocarro. Saiba mais.

A Eurotresa pretende recrutar um (1) Chefe da Oficina. Saiba mais.

A UNICEF pretende recrutar um (1) Child Protection Programme Specialist – Children in Street Situations (CiSS). Saiba mais.

O Access Bank Mozambique pretende recrutar um (1) Gestor de Clientes – Banca Comercial. Saiba mais.

O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende recrutar um (1) Oficial Sénior de M&A. Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um/a (1) Gestor/a Senior de Programa Segurança Alimentar e Meios de Subsistência. Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Oficial de Monitoria, Avaliação, Prestação de Contas e Aprendizagem (MEAL). Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um/a (1) Gestor/a de Aprovisionamento. Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Gestor/a de Programa de Preparação para Desastres. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Responsável de Armazém (m/f). Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Supervisor de Lubrificação | Mina (m/f). Saiba mais.

A INFARMA – Indústria Farmacêutica, Lda. pretende recrutar um(a) profissional para integrar a sua equipa, na posição de Oficial de Produção. Saiba mais.

A McDermott International pretende recrutar um (1) Deputy Site HR Manager/ Expatriate Coordinator. Saiba mais.

A EDINTE, Lda. procura um(a) estagiário(a) remunerado(a) para a posição de Assistente de Contabilidade. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor de Obra | Rodoviária (m/f). Saiba mais.

O Colégio Vila Mágica pretende recrutar um/a (1) Secretário(a) Administrativo(a). Saiba mais.

A McDermott International pretende recrutar um (1) Project Engineer (LNG Project Engineer). Saiba mais.

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Supply Chain Early Warning Expert. Saiba mais.

A Prohealth, Lda. pretende recrutar um (1) Gestor(a) de Procurement (Compras e Aprovisionamento). Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.

O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.