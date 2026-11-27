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Um guarda de 52 anos foi encontrado morto no interior do Mercado Municipal da Malanga, na cidade de Maputo, após ser atacado durante um assalto ocorrido na madrugada desta quinta-feira (26).

Segundo informações apuradas no local, os criminosos invadiram o recinto, imobilizaram a vítima amarrando-lhe os braços e as pernas com cordas e espancaram-na até à morte. O trabalhador prestava serviço de vigilância no mercado há mais de 20 anos, num esquema de escala em que apenas dois guardas se revezavam em turnos de dois em dois dias.

De acordo com relatos recolhidos junto aos vendedores, o alvo dos assaltantes era um estabelecimento comercial onde funcionava um sistema de poupança comunitária (xitique) mantido por sete pessoas, cujo cofre tinha abertura prevista apenas para o dia 20 de Dezembro — com a poupança de apenas um dos integrantes a ultrapassar os 300 mil meticais. Perante o homicídio, os comerciantes exigem o reforço imediato do policiamento no mercado através da alocação permanente de agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM), sublinhando a vulnerabilidade do espaço apesar da sua proximidade a um posto policial.

Agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) já recolheram e analisam as imagens das câmaras de videovigilância para tentar identificar e capturar os autores do crime.