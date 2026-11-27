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O ministro da Educação e Cultura, Edson Macuácua, anunciou que o sector educacional do país enfrenta a necessidade urgente de construir 33.661 salas de aula, sendo 28.018 destinadas ao ensino primário e 5.643 ao nível secundário, visando acolher 4,9 milhões de alunos.

Esta declaração foi proferida durante um encontro realizado esta quarta-feira com amigos e parceiros internacionais do sector da Educação. Macuácua enfatizou que o Governo tem como prioridade assegurar a qualidade do ensino, garantindo que cada criança possa aprender em condições adequadas, ou seja, sob um tecto, sentada numa cadeira e utilizando uma carteira.

“Cada sala de aula bem construída, cada carteira adquirida e cada escola equipada com água potável e saneamento representa um investimento directo no futuro da nação”, sublinhou o ministro, destacando a importância de uma infraestrutura escolar adequada.

No país, actualmente, 9.290 turmas do ensino primário funcionam ao relento, o que demonstra a urgência em melhorar as condições de ensino. Além disso, o sector necessita de contratar 54.282 professores e equipar laboratórios em 2.300 escolas secundárias para garantir uma educação de qualidade.

Entre as prioridades apresentadas, Macuácua destacou a reabilitação de 24 institutos de formação de professores, com um investimento estimado em 3,6 mil milhões de meticais, assim como a requalificação de 26 institutos técnico-profissionais. O investimento em infra-estruturas de ensino superior está avaliado em 2,47 mil milhões de meticais, enquanto a modernização de três museus nacionais contará com um financiamento de 350 milhões de meticais.

O ministro apelou à colaboração de todos os stakeholders para o desenvolvimento do sector educacional, ressaltando a importância de uma educação de qualidade para o progresso do país.