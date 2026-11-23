Foram publicadas hoje, dia 23 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Motorista de Autocarro
A Africa Global Logistics (AGL) pretende recrutar um (1) Motorista de Autocarro. Saiba mais.
2. Vaga para Control Room Operator
A AB InBev pretende recrutar um (1) Control Room Operator. Saiba mais.
3. Vaga para Chefe da Oficina
A Eurotresa pretende recrutar um (1) Chefe da Oficina. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Child Protection Programme Specialist – Children in Street Situations (CiSS)
A UNICEF pretende recrutar um (1) Child Protection Programme Specialist – Children in Street Situations (CiSS). Saiba mais.
2. Vaga para Gestor de Produtos e Desenvolvimento de Negócios
O Socremo-Microbanco, S.A. pretende recrutar um(a) Gestor(a) de Produtos e Desenvolvimento de Negócios. Saiba mais.
3. Vaga para Gestor de Clientes – Banca Comercial
O Access Bank Mozambique pretende recrutar um (1) Gestor de Clientes – Banca Comercial. Saiba mais.
4. Vaga para Oficial Sénior de M&A
O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende recrutar um (1) Oficial Sénior de M&A. Saiba mais.
5. Vaga para Gestor/a Senior de Programa Segurança Alimentar e Meios de Subsistência
A Action Contre La Faim pretende recrutar um/a (1) Gestor/a Senior de Programa Segurança Alimentar e Meios de Subsistência. Saiba mais.
6. Vaga para Oficial de Monitoria, Avaliação, Prestação de Contas e Aprendizagem (MEAL)
A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Oficial de Monitoria, Avaliação, Prestação de Contas e Aprendizagem (MEAL). Saiba mais.
7. Vaga para Gestor/a de Aprovisionamento
A Action Contre La Faim pretende recrutar um/a (1) Gestor/a de Aprovisionamento. Saiba mais.
8. Vaga para Gestor/a de Programa de Preparação para Desastres
A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Gestor/a de Programa de Preparação para Desastres. Saiba mais.
9. Vaga para Analista de Testes – TI
O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Analista de Testes – TI. Saiba mais.
10. Vaga para Responsável de Armazém
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Responsável de Armazém (m/f). Saiba mais.
11. Vaga para Supervisor de Lubrificação | Mina
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Supervisor de Lubrificação | Mina (m/f). Saiba mais.
12. Vaga para Product Risk Officer
A Absa pretende recrutar um (1) Product Risk Officer. Saiba mais.
13. Vaga para Oficial de Produção
A INFARMA – Indústria Farmacêutica, Lda. pretende recrutar um(a) profissional para integrar a sua equipa, na posição de Oficial de Produção. Saiba mais.
14. Vaga para Deputy Site HR Manager/ Expatriate Coordinator
A McDermott International pretende recrutar um (1) Deputy Site HR Manager/ Expatriate Coordinator. Saiba mais.
15. Vaga para Assistente de Contabilidade
A EDINTE, Lda. procura um(a) estagiário(a) remunerado(a) para a posição de Assistente de Contabilidade. Saiba mais.
16. Vaga para Diretor de Obra | Rodoviária
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor de Obra | Rodoviária (m/f). Saiba mais.
17. Vaga para Coordenador – Educação em Emergências – ECHO REACH (Cabo Delgado)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador – Educação em Emergências – ECHO REACH (Cabo Delgado). Saiba mais.
18. Vaga para Gestor – Projecto/Consórcio (Cabo Delgado e Nampula)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor – Projecto/Consórcio (Cabo Delgado e Nampula). Saiba mais.
19. Vaga para Gestor de Comunicação e Imagem Sénior
O Observatório do Meio Rural (OMR) pretende recrutar um/a (1) Gestor(a) de Comunicação e Imagem Sénior. Saiba mais.
20. Vaga para Secretário Administrativo
O Colégio Vila Mágica pretende recrutar um/a (1) Secretário(a) Administrativo(a). Saiba mais.
21. Vaga para Project Engineer (LNG Project Engineer)
A McDermott International pretende recrutar um (1) Project Engineer (LNG Project Engineer). Saiba mais.
22. Vaga para Deputy Construction Manager Marine
A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy Construction Manager Marine. Saiba mais.
23. Vaga para Supply Chain Early Warning Expert
A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Supply Chain Early Warning Expert. Saiba mais.
24. Vagas para Oficiais de Projecto
A N’weti, uma Organização Nacional Não Governamental que opera desde 2008 na promoção de mudanças sociais e comportamentais positivas, está a recrutar dois (02) Oficiais de Projecto. Saiba mais.
25. Vagas para Supervisores(as)
A N’weti, uma Organização Nacional Não Governamental que opera desde 2008 na promoção de mudanças sociais e comportamentais positivas, está a recrutar três (03) Supervisores(as) de Campo. Saiba mais.
26. Vaga para Gestor(a) de Procurement (Compras e Aprovisionamento)
A Prohealth, Lda. pretende recrutar um (1) Gestor(a) de Procurement (Compras e Aprovisionamento). Saiba mais.
27. Vaga para Manager Wells, Roads And Cpf Assets
A Sasol pretende recrutar um (1) Manager Wells, Roads And Cpf Assets. Saiba mais.
28. Vaga para Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.
29. Vaga para Chief of Party – FFP (Maputo)
A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Chief of Party – FFP (Maputo). Saiba mais.
30. Vaga para Consultoria
O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.