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A Cidade de Maputo apresenta uma diminuição significativa no número de novas infecções por HIV, conforme revelado durante a XII Sessão do Conselho Provincial de Combate ao HIV e SIDA.

Os dados indicam que, em 2023, foram registados 5.000 casos anuais, cifra que desceu para 4.200 em 2024, e para 4.000 em 2025.

Simultaneamente, o número de mortes associadas à doença também apresentou um decréscimo, passando de 2.200 para 1.800 óbitos anuais entre 2023 e 2025. Esta evolução sinaliza os avanços nos esforços de prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção pelo vírus.

A sessão, realizada na capital moçambicana, contou com a participação de diferentes actores da saúde, incluindo representantes do sector público, organizações da sociedade civil e parceiros de cooperação. O Secretário de Estado na Cidade de Maputo, Vicente Joaquim Imede, esteve à frente das intervenções e abordou a introdução de novas metodologias de prevenção do HIV, destacando o Lenacapavir, um medicamento inovador do Ministério da Saúde administrado por injecção duas vezes por ano.

O Dirigente incentivou um enfoque integrado na prevenção do HIV, frisando que a nova tecnologia deve funcionar em conjunto com outras práticas preventivas, como o uso consistente do preservativo, a testagem regular e o acesso a tratamento antirretroviral.

A realização desta sessão reforça o compromisso das instituições e dos parceiros em unir esforços na implementação de acções em prol de uma resposta eficaz ao HIV e SIDA, combatendo, ao mesmo tempo, o estigma e a discriminação associados a esta condição.