Destaque SERNIC realiza buscas no INATRO por alegado esquema de cartas de condução...

SERNIC realiza buscas no INATRO por alegado esquema de cartas de condução falsas


As instalações do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO), nomeadamente a sede e a delegação da Província de Maputo, estão a ser alvo de buscas e apreensões numa operação conjunta do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) e do Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC). 

Segundo fontes da Miramar, a operação enquadra-se nas investigações a vários processos relacionados com a alegada emissão fraudulenta de cartas de condução e outras práticas ilícitas dentro da instituição, alegadamente efectuadas mediante o pagamento de subornos.

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