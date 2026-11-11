SERNIC realiza buscas no INATRO por alegado esquema de cartas de condução falsas

As instalações do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO), nomeadamente a sede e a delegação da Província de Maputo, estão a ser alvo de buscas e apreensões numa operação conjunta do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) e do Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC).
Segundo fontes da Miramar, a operação enquadra-se nas investigações a vários processos relacionados com a alegada emissão fraudulenta de cartas de condução e outras práticas ilícitas dentro da instituição, alegadamente efectuadas mediante o pagamento de subornos.