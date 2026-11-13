Assembleia aprova lei de financiamento colaborativo para impulsionar MPMEs

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A Assembleia da República de Moçambique aprovou, por unanimidade, a Proposta de Lei que institui o Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo, vulgarmente conhecido como crowdfunding.

A sessão marca um importante passo na promoção de alternativas de financiamento para as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) no país.

A iniciativa, apresentada em nome da ministra das Finanças, Carla Louveira, pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, visa diversificar as opções de acesso a recursos financeiros, permitindo que empresas e indivíduos possam obter financiamento por meio de plataformas de crowdfunding.

Fernando Rafael destacou que esta proposta é parte integral dos esforços governamentais para fomentar uma economia mais dinâmica e inclusiva. O novo regime prevê quatro modalidades de financiamento colaborativo: através de capital, empréstimo, donativos e recompensas.

Adicionalmente, a proposta estabelece cinco mecanismos essenciais, incluindo o registo obrigatório das entidades participantes, a protecção de financiadores e investidores, requisitos de transparência, medidas para prevenir conflitos de interesse, e a criação da figura do custodiante.

O ministro expressou confiança de que a nova legislação facilitará o acesso ao financiamento e impulsionará o desenvolvimento económico em Moçambique, com ênfase nas modalidades de capital e empréstimo.

A regulamentação do financiamento colaborativo tem o potencial de fortalecer a independência económica do país, ao abrir novas oportunidades de investimento e apoiar o crescimento sustentável das empresas locais.