Militares reparam ponte em Cabo Delgado após chuvas intensas

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O Comando do Teatro Operacional Especial de Afungi (TOEA) levou a cabo recentemente a reposição da ponteca sobre o rio Namanengo, localizada no troço Olumbi–Monjane.

Esta intervenção surge na sequência de danos significativos causados por chuvas intensas ocorridas nos dias 11 e 12 de Abril, que destruíram um aqueduto vital para a mobilidade das populações locais.

Os trabalhos de recuperação foram realizados com meios locais e em estreita colaboração com a comunidade de Olumbi. Os militares, sob a liderança do capitão-de-Fragata Funchal Dinis Caetano Rafael, empenharam-se na restabelecimento da travessia, assegurando assim a circulação de pessoas e a transportação de bens essenciais.

Esta iniciativa não só visa a melhoria da infraestrutura viária, mas também a reintegração da normalidade na vida das comunidades afectadas, que se viram condicionadas devido à destruição da ponteca.

As autoridades locais expressaram a sua gratidão pelo empenho demonstrado pelas Forças Armadas, numa resposta eficaz ao desafio decorrente das intempéries.