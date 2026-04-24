Governo de Nampula lança plano de 90 dias contra drogas que afectam jovens

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O governador da província de Nampula, Eduardo Abdula, anunciou um plano de noventa dias para combater a venda e distribuição de drogas, um problema que afecta gravemente a juventude local.

O anúncio foi feito durante a IV sessão ordinária da Assembleia Provincial, onde o governante sublinhou que este fenómeno “abala profundamente a juventude”.

Na sua intervenção, Eduardo Abdula destacou a necessidade de um esforço conjunto na luta contra o narcotráfico, realçando que em uma recente visita ao distrito de Mossuril e em encontro com jovens da região, se comprometeu a estabelecer uma abordagem rigorosa contra os vendedores de droga. O governador enfatizou que a responsabilidade na prevenção deste problema começa nas famílias.

Eduardo Abdula referiu que o Estado implementará “leis firmes, fiscalização eficaz e acções concretas para travar o tráfico na sua origem”. Nesse sentido, é imperativo que as escolas desempenhem um papel educativo, alertando os jovens sobre os riscos associados ao consumo de substâncias ilícitas. O sector da saúde, por sua vez, deverá garantir a existência de centros de reabilitação e apoio psicológico, considerando que os dependentes são, na verdade, vítimas e não criminosos.