Papa Leão XIV critica tratamento de imigrantes nos EUA

Seguir MMO Notícias no Google



O Papa Leão XIV manifestou a sua profunda preocupação com o tratamento “desumano” dos imigrantes nos Estados Unidos, levantando questões sobre se as políticas da administração de Donald Trump estão conforme os ensinamentos da Igreja Católica.

Em declarações aos jornalistas à porta da sua residência em Castel Gandolfo, o pontífice afirmou: “Alguém que diz que é contra o aborto, mas concorda com o tratamento desumano dos imigrantes nos Estados Unidos, não sei se isso é ser pró-vida.”

Leão XIV, que assumiu o cargo em Maio após a morte do Papa Francisco, foi questionado sobre a recente decisão da arquidiocese de Chicago de conceder um prémio a Dick Durbin, senador democrata de Illinois que apoia o direito ao aborto. Esta decisão gerou críticas por parte de católicos conservadores, incluindo vários bispos norte-americanos, conforme noticiado pela agência Reuters.

O Papa salientou a importância de considerar o trabalho geral realizado pelo senador e reconheceu as dificuldades e tensões existentes, sublinhando que é crucial considerar as várias questões relacionadas com os ensinamentos da Igreja. “Alguém que diz ser contra o aborto, mas a favor da pena de morte, não é realmente pró-vida”, exemplificou o pontífice.