Chuvas intensas em Nampula podem afectar mais de 1,5 milhão de pessoas

Seguir MMO Notícias no Google



O Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres (INGD) alerta que a presente época chuvosa poderá afectar cerca de 1,5 milhão de pessoas na província de Nampula.

O cenário perspectivado inclui chuvas intensas, ventos fortes, inundações e a possibilidade de ciclones.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) prevê para esta região do país um período caracterizado por chuvas abundantes e temperaturas elevadas, especialmente nas áreas costeiras e em diversos distritos do interior. Segundo o comunicado sobre a previsão climática sazonal para 2025/2026, as temperaturas devem oscilar entre os 25 e os 35 graus célsius, com chuvas que tendem a ser superiores ao normal.

Face a esta situação, o INGD manifestou maior confiança num segundo cenário que indica a possibilidade de afectar 1.502.595 pessoas. Com base nas estimativas feitas no plano de contingência, as necessidades em termos de alimentos, bens de abrigo, água, saneamento, tendas hospitalares e kits escolares podem ultrapassar 12,6 milhões de meticais, tendo em conta que um dólar corresponde a pouco mais de 63 meticais no câmbio oficial.

O cenário ambiental sugere um impacto significativo no sector da saúde, com o receio de surtos de cólera e um aumento de casos de malária, principalmente em pessoas com mais de cinco anos. No que se refere ao sector agrícola, é prevista uma satisfação hídrica das culturas inferior a 60% entre Outubro e Dezembro, uma vez que a chuva é esperada ser normal.

Em contraste, os meses de Janeiro, Fevereiro e Março deverão oferecer um índice satisfatório de humidade, situando-se entre 85% e 100%. Especialistas consideram estes dados como uma indicação positiva, prevendo uma campanha agrária promissora.

Relativamente à precipitação total esperada, no mês passado, uma fonte do INAM mencionou que Nampula poderá registar até mil milímetros de chuva durante toda a época chuvosa, embora este valor possa ser revisto com o avanço do período. A influência do fenómeno climático La Niña, que deverá manifestar-se entre Setembro e Dezembro, aumenta a probabilidade de chuvas intensas, com uma taxa de 60%, conforme a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

A intensidade do fenómeno La Niña poderá variar os seus efeitos em Moçambique, sendo que há previsões de chuvas acima do normal nas regiões norte e centro do país, o que poderá causar inundações e comprometer a produção agrícola, gerando insegurança alimentar. As alterações climáticas extremas também podem favorecer a propagação de doenças como a malária e outras relacionadas com a água.

Durante a época chuvosa anterior, a província de Nampula registou 101 mortes e 213 feridos devido a eventos climáticos extremos, afetando 1.472.763 pessoas e levando à criação de 76 centros de acolhimento.