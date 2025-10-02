Kawena encerra operações em Moçambique após 35 anos de actuação

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A Kawena Distributors, uma cadeia de distribuição de bens alimentares e outros produtos, irá encerrar suas operações em Moçambique, após mais de 35 anos de presença no mercado nacional.

Esta decisão foi tomada em decorrência das “devastadoras perdas financeiras” resultantes dos tumultos e distúrbios que afectaram o país após as eleições gerais de Outubro passado.

Num comunicado dirigido a colaboradores e clientes, a empresa sul-africana informou que, ao longo dos últimos oito meses, a gestão trabalhou arduamente para garantir o futuro da companhia, mantendo contactos com várias instâncias, incluindo a Presidência da República, em busca de recapitalização, mas sem sucesso.

Segundo a publicação Carta de Moçambique, além das perdas financeiras geradas pelas manifestações pós-eleitorais, a Kawena destacou a falta de reembolso de IVA, acumulada ao longo de vários anos, como um factor que comprometeu a liquidez necessária para a manutenção das suas actividades em Moçambique.

“Apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos garantir o investimento necessário para recapitalizar a empresa”, pode ler-se no comunicado.

A companhia também enfatizou que a actual incerteza na economia moçambicana, acentuada por uma das piores crises de liquidez da sua história, impossibilitou a obtenção de financiamento externo.

“Reconhecemos as dificuldades que esta notícia traz para os nossos colaboradores, mineiros e suas famílias. Asseguramos que os administradores de recuperação continuarão a supervisionar um processo de encerramento ordenado, garantindo que todas as questões pendentes sejam tratadas de forma justa e transparente, conforme a legislação sul-africana”, conclui a nota.