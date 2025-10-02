Jovem morre alvejada durante tiroteio na Matola Gare

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Uma jovem de 20 anos perdeu a vida esta manhã, após ser alvejada durante um tiroteio na zona de Matola Gare, situada nos arredores do Município da Matola.

A vítima encontrava-se a bordo de um transporte de passageiros, a caminho da escola, quando foi atingida pelos disparos de indivíduos desconhecidos.

Fontes próximas ao incidente indicam que, além da jovem, há uma outra vítima mortal, cuja identidade ainda não foi divulgada.

As autoridades locais estão a investigar o caso, na esperança de esclarecer as circunstâncias que rodeiam este trágico evento.