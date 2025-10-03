PRM na Beira detém três cidadãos por uso de documentos falsos em candidatura

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A Polícia da República de Moçambique (PRM), na cidade da Beira, efectuou a detenção de três cidadãos, entre os quais se encontra uma mulher, sob a acusação de tentativa de ingresso na corporação com documentação falsificada.

A operação teve lugar na tarde de ontem, no âmbito da submissão de documentos no Comando Provincial da PRM. Durante o processo de triagem, os documentos apresentados pelos suspeitos foram considerados adulterados, o que resultou na sua detenção imediata.

Dércio Chacate, chefe do Departamento de Relações Públicas da PRM em Sofala, manifestou firmemente a posição da corporação em relação a este tipo de comportamentos. “Repudiamos este comportamento. Não nos associamos a qualquer prática de corrupção. Assumimos que qualquer situação desta natureza será prontamente abortada”, afirmou Chacate, destacando o compromisso da PRM em manter a integridade da instituição.