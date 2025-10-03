Governo prevê encerramento da lixeira de Hulene até 2027

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O Governo moçambicano anunciou a intenção de encerrar a lixeira de Hulene, localizada na Cidade de Maputo, até o ano de 2027.

A informação foi divulgada pela Direcção Nacional do Ambiente, que reconhece a falta de soluções imediatas para a poluição dos rios na província de Manica.

O projecto de encerramento da lixeira de Hulene encontra-se actualmente na fase de aprovação e implementação, numa parceria com o governo da Coreia do Sul. Esta iniciativa é vista como um passo importante para a mitigação dos impactos ambientais causados pela actual operação da lixeira.

Além do encerramento da lixeira de Hulene, o governo moçambicano prevê a construção de mais três aterros nos próximos anos, dos quais dois estarão localizados na província de Nampula, com um financiamento previsto superior a 18 milhões de dólares.

Em relação à poluição dos rios na província de Manica, a Direcção do Ambiente informou que, apesar de não existirem soluções imediatas, um plano está em desenvolvimento.

Embora não tenha revelado o número exacto de empresas envolvidas na má gestão da mineração, foi mencionado que muitas delas já suspenderam as suas actividades. A responsabilidade de fiscalizar estas operações recai sobre a Direcção do Ambiente, que se compromete a monitorizar a situação.