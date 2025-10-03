Alemanha prende três suspeitos de Hamas por planear ataques a instituições judaicas

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As autoridades alemãs prenderam três indivíduos suspeitos de serem membros do grupo islamista palestiniano Hamas, com planos de realizar ataques contra instituições israelitas ou judaicas no país.

A detenção ocorreu no seguimento de uma investigação que identificou os suspeitos como envolvidos na aquisição de armas de fogo desde o verão do ano transacto.

Durante a operação de busca, foram apreendidas várias armas, entre as quais se destaca uma espingarda automática AK-47, assim como uma quantidade significativa de munições.

Os três detidos, cujas identidades foram mantidas em sigilo conforme as leis de privacidade alemãs, são conhecidos como Abed Al G., Wael F. M. e Ahmad I. Dois dos indivíduos possuem nacionalidade alemã, enquanto o terceiro é originário do Líbano.

Os suspeitos enfrentarão um tribunal, onde um juiz decidirá sobre a possibilidade de permanecerem em prisão preventiva até ao início do julgamento.