Defesa de Artimiza Magaia pretende recorrer da sentença de difamação

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A defesa de Artimiza Magaia anunciou a intenção de recorrer da decisão do tribunal que resultou na condenação da ré a três meses de prisão, convertíveis em multa correspondente a 2% do salário mínimo, além do pagamento de uma indemnização de 2 milhões de meticais.

Esta condenação surge no âmbito de um processo de difamação movido contra Agostinho Vuma.

Segundo a leitura da sentença, as declarações proferidas por Artimiza Magaia foram consideradas prejudiciais à honra e à imagem do ofendido, conduzindo à sua condenação.

O tribunal determinou que as afirmações, feitas durante o período das eleições internas de um partido, tiveram um impacto directo na reputação do empresário, o que justificou a penalidade imposta.

Embora não tenha fornecido comentários detalhados à imprensa, o advogado de Artimiza Magaia afirmou que irá avançar com o recurso da decisão.