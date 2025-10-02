Desactivados 18 mil funcionários “fantasmas” em Moçambique

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O ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, anunciou em Xai-Xai, a suspensão dos salários de aproximadamente 18 mil funcionários e agentes do Estado que foram identificados como “fantasmas”. Esta medida visa aliviar a pressão sobre o sistema de pagamentos do Estado.

Durante as cerimónias centrais do Dia Mundial do Acesso Universal à Informação, Impissa revelou que os referidos trabalhadores foram suspensos há cinco meses. Até agora, nenhum deles se apresentou para comprovar a sua efectividade de funções ou para reclamar os seus ordenados, o que levanta sérias suspeitas sobre a regularidade das suas inscrições.

Adicionalmente, o ministro indicou que existem indícios de que mais 11 mil funcionários estão também em situação irregular na folha salarial do Estado, cujos casos estão actualmente a ser investigados. Esta situação tem gerado preocupações sobre a integridade do sistema administrativo e financeiro do país.