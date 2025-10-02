Ministério da Educação abre 1,6 milhão de vagas para matrículas do ano lectivo 2026

Ministério da Educação abre 1,6 milhão de vagas para matrículas do ano...

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O Ministério da Educação e Cultura (MEC) anunciou o início do processo de matrículas para os novos ingressos da 1ª classe do ano lectivo de 2026, que decorre de hoje até 31 de Dezembro em todo o país.

Estima-se que sejam inscritas 1 623 000 crianças, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano lectivo em curso, que registou 1 576 000 matrículas.

Silvestre Dava, porta-voz do MEC, revelou que o incremento no número de vagas foi fundamentado em dados disponibilizados pelo sector de estatística.

O porta-voz também mencionou que a cifra de vagas pode ainda ser superada, dependendo da adesão dos pais e encarregados de educação.

Dava apelou à população para que se mobilize e inscreva as crianças que atingem a idade escolar, ou seja, aquelas que completam seis anos até 30 de Junho de 2026.