Presidente de Moçambique felicita Arthur Mutharika pela eleição no Malawi

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O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, enviou uma mensagem de congratulação a Arthur Mutharika pela sua recente eleição ao cargo de Presidente da República do Malawi.

Na comunicação, o Chefe do Estado expressa, em nome do povo e do governo moçambicanos, as mais calorosas felicitações a Mutharika pela sua conquista. Chapo destaca que a vitória expressiva alcançada reflete a confiança depositada pelo povo malawiano nas capacidades do novo líder para promover os interesses nacionais e internacionais do país.

Além de felicitar, o Presidente Daniel Chapo manifesta o seu desejo de continuar a colaborar com o novo Presidente na valorização das relações bilaterais entre Moçambique e Malawi. O Chefe de Estado reafirma a relevância da cooperação multilateral no âmbito da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), da União Africana, das Nações Unidas e de outros foros internacionais.

As eleições gerais no Malawi ocorreram no dia 16 de Setembro de 2025.