Governo moçambicano anuncia medidas para consolidar defesa e segurança nacional

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O Presidente da República, Daniel Chapo, anunciou o compromisso do governo moçambicano em reforçar a capacidade militar do país com o intuito de oferecer uma resposta mais eficaz ao combate ao terrorismo que aflige determinados distritos da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

A erradicação do terrorismo naquela região é uma das prioridades da agenda governamental. Em resposta a esta preocupação, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique intensificam as suas operações para conter a insurgência.

Daniel Chapo fez estas declarações durante a 45.ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, realizada na capital malgaxe. Na ocasião, o Presidente partilhou os progressos alcançados pelo país na luta contra o terrorismo e outros desafios relacionados com a defesa e segurança.

O Chefe de Estado destacou a importância de assegurar a soberania e a integridade territorial de Moçambique, especialmente após os recentes ataques no distrito de Chiúre, que resultaram na deslocação de centenas de pessoas para zonas consideradas mais seguras.

Chapo enfatizou o apoio regional no combate ao terrorismo, mencionando a atuação da Força Militar da SAMIM, que recentemente concluiu a sua missão em Moçambique. “Agradecemos a determinação e o engajamento dos países irmãos da SADC na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Muitos cidadãos de diversas nacionalidades perderam a vida nesta nobre missão”, afirmou.

O Presidente expressou ainda a sua gratidão aos governos da SADC que participaram na missão e estendeu condolências às famílias dos falecidos, reconhecendo o sacrifício feito em nome da solidariedade regional.

Durante a cimeira, Chapo partilhou com os seus homólogos um conjunto de iniciativas que o governo moçambicano tem promovido para fomentar a concórdia entre os diversos actores políticos nacionais, com vista a solucionar os problemas decorrentes da violência pós-eleitoral que resultaram em numerosas vítimas.

Desde o início do seu mandato, o governo tem procurado envolver todas as partes relevantes em diálogos inclusivos para identificar caminhos que levem ao restabelecimento da harmonia social. O Presidente referiu-se ao compromisso político assinado a 5 de março com vários líderes, que teve a participação de instituições governamentais, organizações da sociedade civil e representantes da comunidade internacional.

Como resultado dessas iniciativas, Chapo afirmou que Moçambique está a trilhar caminhos de paz.

Durante o evento, o Presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, transmitiu a presidência rotativa da SADC ao seu homólogo malgaxe, Andry Regiolina.