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O projecto musical moçambicano Vokalani acaba de lançar «Dzunisani (Ao Vivo)», o seu terceiro álbum, gravado durante um evento cultural fechado realizado em Tchumene, na cidade da Matola. Com 14 faixas e aproximadamente 52 minutos de duração, o trabalho celebra a riqueza da música gospel africana, combinando interpretações corais, harmonias vocais e uma produção contemporânea que também recorre, pontualmente, à inteligência artificial no aperfeiçoamento de elementos vocais. A obra já está disponível nas principais plataformas digitais.

Depois de Khensani e Yimbelelani, Vokalani regressa com um trabalho que procura aproximar os ouvintes da experiência colectiva do louvor. Gravado ao vivo em Tchumene, na província de Maputo, Dzunisani representa mais um capítulo na trajectória de um projecto que tem feito da música coral, das línguas africanas e da tradição cristã os principais elementos da sua identidade artística.

O título, que em Xitsonga/Changana pode ser traduzido como «Louvai», sintetiza a mensagem que atravessa o álbum. Mais do que uma expressão religiosa, é um convite à participação colectiva, evocando uma tradição profundamente enraizada nas comunidades africanas, onde a música acompanha celebrações, momentos de oração e encontros comunitários.

A escolha de Dzunisani estabelece também uma ligação com os lançamentos anteriores. Se Khensani remete para a gratidão e Yimbelelani para o acto de cantar, o novo trabalho coloca o louvor no centro da sua proposta. Os três títulos, construídos a partir de expressões africanas, reflectem uma continuidade artística que procura valorizar não apenas a mensagem religiosa, mas também as línguas através das quais essa mensagem é transmitida.

Uma experiência musical nascida em Tchumene

A principal particularidade de Dzunisani está na origem das suas gravações. Ao contrário de uma produção concebida exclusivamente em estúdio, o álbum nasceu de um evento musical de residentes de Tchumene, onde foram registadas as interpretações que serviram de base ao trabalho final.

O formato aproxima o projecto de uma das características mais marcantes do gospel africano: a energia do canto colectivo.

É precisamente esta relação entre vozes e tradição que Vokalani procura transportar para o seu repertório. A produção do álbum preserva a origem das interpretações ao vivo, incorporando posteriormente os trabalhos de edição e aperfeiçoamento necessários para apelar a um público mais amplo.

Catorze cânticos de fé, gratidão e esperança

Ao longo de aproximadamente 52 minutos, Dzunisani apresenta um repertório que atravessa diferentes dimensões da experiência cristã. O álbum abre com Aleluia, Ndza Yi Khensa Hossi, um cântico de agradecimento a Deus, estabelecendo desde o início a atmosfera de louvor que caracteriza o trabalho.

A sequência inclui composições como Hosi Xikwembu Ranga Emalhwene, centrada no pedido de orientação divina, e Ndi Rivalele, que aborda o arrependimento e a procura do perdão. Em A Hi Hlomeni Matlhari Ya Moya, o repertório recupera a conhecida imagem bíblica das armas espirituais, enquanto temas como Yesu Ntsena, Ni Khensa Yehova e Suka Sathana exploram a confiança em Cristo, a gratidão e a resistência espiritual perante o mal.

O alinhamento encerra com Vuya, U Ta Ta Swi Vona, expressão que pode ser compreendida como «Venham ver». A escolha deste cântico para o encerramento acompanha o carácter convidativo do álbum, cuja mensagem se desenvolve em torno da fé e da participação no louvor.

Embora as composições abordem diferentes experiências religiosas, existe uma continuidade na forma como o repertório valoriza as vozes e as harmonias corais. Essa característica aproxima o trabalho das tradições musicais das igrejas moçambicanas, onde muitos cânticos são aprendidos através da oralidade e transmitidos entre gerações.

A tradição coral africana numa nova geração

Um dos elementos que distinguem Vokalani é a relação entre a preservação de referências culturais e a utilização de meios contemporâneos de produção musical. O projecto não se limita a uma abordagem convencional do canto coral, explorando também instrumentalizações vocais e técnicas modernas de produção para desenvolver a sua identidade sonora.

Esta combinação ganha particular relevância num contexto em que uma parte significativa do repertório religioso africano continua associada à memória colectiva das comunidades. Muitos cânticos atravessaram décadas sem depender de gravações comerciais, permanecendo vivos através das igrejas, das famílias e dos encontros religiosos.

Ao recuperar esse universo musical, Vokalani contribui para a sua circulação entre diferentes públicos, incluindo gerações que consomem música principalmente através de plataformas digitais.

A valorização das línguas africanas constitui outra dimensão importante do projecto. Nos trabalhos anteriores, o grupo apresentou repertórios em Changana, Ronga, Chope e Chichewa, reflectindo a diversidade linguística que caracteriza Moçambique e outras comunidades da África Austral.

Mais do que uma escolha estética, cantar nestas línguas permite conservar formas de expressão intimamente ligadas à história e à identidade cultural das populações. Para muitos ouvintes, uma melodia familiar interpretada na língua materna pode representar uma ligação à infância, à comunidade de origem ou às experiências religiosas que marcaram diferentes momentos das suas vidas.

Três álbuns num percurso de afirmação artística

O lançamento de Dzunisani confirma um período particularmente activo para Vokalani, que apresentou três álbuns ao longo de 2026. O percurso começou com Khensani, um trabalho de 13 faixas que estabeleceu as bases da sua proposta gospel, seguindo-se Yimbelelani, com 15 composições e uma abordagem marcada pela diversidade musical e linguística.

Com as 14 faixas do novo lançamento, o catálogo dos três álbuns passa a reunir 42 gravações. A sequência revela uma identidade artística consistente, construída em torno da música coral africana, da espiritualidade cristã e da valorização das línguas nacionais, ao mesmo tempo que incorpora novas possibilidades de criação e produção musical.

Dzunisani (Ao Vivo) acrescenta uma dimensão particular a este percurso por estar directamente associado a um evento realizado em Moçambique. A obra estabelece uma ligação entre a experiência musical presencial e a distribuição internacional, demonstrando como um projecto de inspiração tradicional pode encontrar espaço nas novas formas de circulação da música.

Com este terceiro álbum, Vokalani mantém o compromisso de aproximar a tradição coral africana dos ouvintes contemporâneos, sem abandonar as referências culturais e espirituais que orientam o seu repertório.

«Dzunisani (Ao Vivo)» já está disponível nas principais plataformas digitais, incluindo Spotify e Apple Music.

Ouvir o álbum no Spotify:

Acompanhar Vokalani: