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A caminhada de Moçambique rumo à Taça das Nações Africanas (CAN) de 2027 começou com um empate frente ao Senegal, e o golo que o garantiu foi apontado pelo jogador a quem os Mambas mais recorrem. Quem acompanha o Grupo J e quer fazer uma aposta no futebol vai deparar-se com o seu nome constantemente. Geny Catamo passou de jogador das camadas jovens do Maxaquene a bicampeão português, e o ataque de Moçambique gira agora em torno dele.

De Maxaquene a Alvalade

Catamo nasceu em Maputo a 26 de janeiro de 2001. Começou no Maxaquene, passou pela academia dos Black Bulls e, mais tarde, em 2018, rumou a Portugal, juntando-se ao Amora. O Sporting contratou-o em junho de 2019, inicialmente por empréstimo do Amora, e mais tarde fez parte da equipa B do clube.

O seu percurso até à equipa principal não foi linear. Estreou-se pelo Sporting numa vitória por 3-2 sobre o Portimonense a 29 de dezembro de 2021, tendo sido posteriormente emprestado ao Vitória de Guimarães em 2021-22 e ao Marítimo em 2022-23. No Marítimo, marcou apenas um golo em nove jogos do campeonato.

O especialista em dérbis

A sua ascensão aconteceu na temporada 2023-24, quando Ruben Amorim o escalou na direita. Em dezembro de 2023, o Sporting ofereceu-lhe um contrato de cinco anos com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. A 6 de abril de 2024, marcou logo no primeiro minuto frente ao Benfica e, de seguida, garantiu a vitória no dérbi por 2-1 com um golo nos descontos. O Sporting acabou por conquistar o título da Primeira Liga nessa época.

Repetiu a proeza frente ao Benfica a 29 de dezembro de 2024, no primeiro jogo de Rui Borges como treinador do Sporting. Viktor Gyökeres cruzou rasteiro e Catamo finalizou de primeira para garantir a vitória por 1-0, que levou o Sporting ao início do novo ano na liderança da tabela. Segundo o Portugoal, isso fez dele o primeiro jogador desde Matheus Nunes a marcar em dérbis consecutivos frente ao Benfica.

O Sporting terminou a época 2024-25 com o campeonato e a Taça de Portugal, a sua primeira dobradinha desde 2001-02. Catamo, que agora veste a camisola número 10, jogou 48 vezes nessa temporada e marcou sete golos.

A noite em que Moçambique finalmente venceu na CAN

Antes da CAN 2025, Moçambique tinha disputado 16 jogos na fase final da competição sem conseguir uma única vitória, com quatro empates e 12 derrotas. O jejum terminou em Agadir, a 28 de dezembro de 2025, com Catamo no centro das atenções. O seu cruzamento resultou no cabeceamento de Faisal Bangal para o primeiro golo, e Catamo converteu um penálti na primeira parte, antes de Diogo Calila marcar o terceiro de cabeça. O Gabão reduziu a desvantagem com dois golos, mas Moçambique conseguiu segurar a vitória por 3-2.

Voltou a marcar no último jogo da fase de grupos, uma derrota por 2-1 com os Camarões. Isso foi suficiente para colocar Moçambique nas eliminatórias pela primeira vez, na sua sexta participação na fase final da CAN. A Nigéria pôs fim à caminhada nos oitavos de final, vencendo por 4-0 em Fez.

Porque é que os Mambas dependem dele

Catamo marcou na sua estreia pela selecção principal, uma vitória por 2-0 sobre as Maurícias na qualificação para o Mundial de 2022, a 10 de setembro de 2019. Tinha 44 internacionalizações e 15 golos no final da partida contra o Senegal. É metade do recorde nacional de Tico-Tico, que é de 30, e Catamo tem ainda apenas 25 anos.

O jogo com o Senegal mostrou porque é que a equipa de Chiquinho Conde depende dele. O avançado do Aston Villa, Nicolas Jackson, colocou a equipa de Patrick Vieira em vantagem aos 32 minutos no Estádio Nacional do Zimpeto, a 25 de setembro. Catamo igualou no período de compensação da primeira parte e garantiu o empate a 1-1.

O Sudão, que venceu a Etiópia por 1-0 na jornada inaugural, visitou Maputo a 29 de setembro. O Grupo J não é um dos três grupos que incluem um país anfitrião, pelo que as duas melhores equipas se qualificam para a fase final no Quénia, Uganda e Tanzânia.