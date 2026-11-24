Seguir MMO Notícias no Google



Os Mambinhas Sub-17 sofreram, este domingo, uma derrota por 2-1 no seu segundo jogo do Campeonato do Mundo do Qatar, ao defrontarem a Argentina, em partida válida pela segunda jornada do grupo C da competição.

Apesar deste resultado desfavorável, a seleção moçambicana mantém a possibilidade de se qualificar para a próxima fase do torneio, uma vez que, na estreia, conseguiram uma impressionante vitória por 4-0 contra a Dinamarca.

Com duas jornadas já disputadas, a Austrália lidera o Grupo C com quatro pontos. Argentina e Moçambique encontram-se logo atrás, ambos com três, enquanto a Dinamarca ocupa a última posição, somando apenas um ponto.

A terceira jornada do grupo será determinante para as aspirações dos Mambinhas. Na próxima quarta-feira, a seleção moçambicana enfrentará a Austrália, num desafio em que buscará assegurar a sua presença nos 16 avos de final.

Recorde-se que avançam para esta fase os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros classificados.