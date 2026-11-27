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Um incêndio deflagrou na refinaria de Phra Khanong, operada pela empresa Bangchak Corp, em Banguecoque, na Tailândia, provocando ferimentos em nove trabalhadores e levando à paragem preventiva de todas as unidades de produção da instalação.

De acordo com informações divulgadas pela operadora, as chamas tiveram início por volta das 14h45 no horário local (07h45 GMT), gerando uma densa coluna de fumo observada a partir de vários pontos da capital tailandesa, e foram controladas e extintas pelas equipas de emergência cerca de meia hora depois.

Num balanço actualizado pela empresa, esclareceu-se que, dos nove funcionários atingidos, dois já receberam alta médica e regressaram a casa, enquanto os restantes sete permanecem sob cuidados hospitalares.

A unidade afectada possui capacidade máxima de refinação de 120 mil barris por dia, e as autoridades técnicas já iniciaram uma investigação para apurar as causas exatas do sinistro.