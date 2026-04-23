Suspeitos do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe são identificados

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O Ministério Público anunciou esta manhã a identificação de três suspeitos relacionados com o assassinato dos cidadãos Elvino Dias e Paulo Guambe.

A revelação foi feita pelo Procurador-Geral da República durante uma sessão de perguntas de insistência no Parlamento, no âmbito do Informe sobre o Estado da Justiça e da Legalidade, referente ao ano de 2025.

Este caso, que tem gerado grande apreensão entre a população, está a ser alvo de investigação rigorosa por parte das autoridades competentes. O Procurador-Geral não revelou a identidade dos suspeitos, mas garantiu que as acções necessárias estão a ser tomadas para que a verdade seja apurada e a justiça, seja feita.

A sociedade moçambicana aguarda com expectativa o desenrolar deste processo, que poderá trazer respostas e esclarecimentos sobre as circunstâncias que envolvem a morte dos dois cidadãos.