Músico Arnaldo Manhice doa material escolar a alunos de Maputo

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Alunos da Escola Básica 19 de Outubro, localizada nos arredores da capital, receberam novos materiais escolares, numa iniciativa do músico Arnaldo Manhice, recentemente premiado como Melhor Voz Masculina no Ngoma 2025.

O gesto solidário foi possibilitado através das edições do espectáculo beneficente “Vibrações de Esperança”, realizadas em 2025, que contaram com a colaboração de vários artistas nacionais, como Daniel Joshua, Fernando Luís, Tchakaze, Rock Manuel, Dudas Aled e Mister Avalanche. A doação inclui cadernos, compassos, mochilas e outros artigos essenciais para o início do ano lectivo.

Clementina Macamo, uma das alunas beneficiadas, destacou a importância do material para o seu desempenho escolar. O corpo docente da escola também elogiou a iniciativa, considerando-a um apoio essencial para a comunidade educativa.

Arnaldo Manhice, que lançou no ano passado o álbum “Pfula Mbilo” (que significa “Abre o Coração” em xichangana), já está a preparar o seu próximo concerto, agendado para o dia 16 de Maio de 2026. O evento contará com a participação de Hélio Beatz, Roberto Chitsondzo, Xavier Machiana e Natural Macuácua.

Desta vez, para aceder ao espectáculo, os participantes deverão trazer um kit escolar, que incluirá cinco cadernos e esferográficas, os quais serão posteriormente doados à Escola Primária Calanga, situada no distrito da Manhiça, na província de Maputo.