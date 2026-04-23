Autoridades garantem abastecimento de combustível em Nampula

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As autoridades provinciais garantiram que a disponibilidade de combustível na província de Nampula está assegurada, contrariando rumores sobre uma possível escassez no abastecimento.

A população é incentivada a manter a calma, uma vez que os níveis de gasolina e gasóleo permanecem estáveis.

Rui Ramos, director do Serviço Provincial de Infraestruturas, afirmou que o abastecimento aos postos de combustível está a funcionar normalmente. “A situação está sob controlo e não há motivos para alarme entre os consumidores”, destacou. Nos últimos dias, a logística ligada ao transporte de combustível foi reforçada, com a saída de 60 camiões dos terminais oceânicos de Nacala-Porto para diversos locais da província, um esforço que visa garantir o fluxo contínuo de abastecimento.

Embora alguns automobilistas tenham enfrentado dificuldades pontuais devido à elevada procura, especialmente nas áreas urbanas, o Governo atribui estas situações a constrangimentos logísticos no processo de distribuição, afastando a possibilidade de escassez de produto. O movimento nas bombas de gasolina tem aumentado, impulsionado pelo receio de que o combustível possa faltar. Entretanto, espera-se uma normalização da situação com o reabastecimento progressivo nas estações de serviço.

As autoridades reiteram a importância de evitar a compra excessiva de combustível, uma prática que pode pressionar ainda mais o sistema de distribuição.