ARENE fiscaliza postos de combustíveis em resposta a filas em Maputo e Matola

ARENE fiscaliza postos de combustíveis em resposta a filas em Maputo e...

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A Autoridade Reguladora de Energia (ARENE) deu início a acções de fiscalização nos postos de abastecimento de combustíveis, em resposta às longas filas de veículos observadas nas últimas semanas nas cidades de Maputo e Matola.

Estas diligências têm como objectivo investigar as causas da elevada procura e dos constrangimentos no abastecimento, além de assegurar que os operadores cumpram as normas legais e regulamentares estabelecidas.

Segundo um comunicado emitido pela ARENE, equipas técnicas encontram-se no terreno para verificar a disponibilidade real de combustíveis nos postos. A instituição está a avaliar igualmente práticas de retenção e de gestão inadequada de stocks, confirmando o cumprimento dos horários de funcionamento e a regularidade no abastecimento.

No âmbito da fiscalização, a ARENE monitoriza a correta aplicação dos preços autorizados e o controlo da qualidade dos produtos comercializados. Paralelamente, a entidade está em diálogo com os operadores do sector, a fim de identificar constrangimentos na cadeia de abastecimento e implementar medidas que possam contribuir para a normalização da situação.

A nota da ARENE destaca que a instituição está atenta à evolução do cenário, adoptando medidas que protejam os interesses dos consumidores e assegurem o funcionamento regular do mercado de combustíveis.

Recentemente, além das cidades de Maputo e Matola, várias províncias, nomeadamente Inhambane, Manica e Nampula, têm enfrentado rupturas de stock, resultando em longas filas nos poucos postos ainda abastecidos. Esta situação gerou tensão entre automobilistas, com registos de incidentes relacionados com tentativas de furar filas.

Na passada terça-feira, o Governo reconheceu a escassez de combustíveis no país, atribuindo a situação a factores externos, incluindo a instabilidade no Médio Oriente.