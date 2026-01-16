Petróleo venezuelano volta ao mercado com venda supervisionada pelos EUA

Seguir MMO Notícias no Google



Os Estados Unidos anunciaram a conclusão da primeira venda de petróleo venezuelano desde que assumiram o controlo do sector energético do país sul-americano.

A transacção, avaliada em aproximadamente 500 milhões de dólares (cerca de 400 milhões de euros), faz parte de um acordo energético estabelecido recentemente entre Washington e o governo interino em Caracas.

Este carregamento de crude venezuelano representa um marco significativo, sendo o primeiro a ser comercializado sob a supervisão dos Estados Unidos após a destituição do Presidente Nicolás Maduro. A receita da venda está a ser gerida em contas bancárias controladas pelos EUA, com a principal conta situada no Qatar, considerado um local neutro que facilita as transferências com a aprovação norte-americana.

O governo dos Estados Unidos indicou que outras vendas de petróleo venezuelano poderão ser realizadas nos próximos dias ou semanas. Este plano abrange transacções que totalizam aproximadamente dois mil milhões de dólares (cerca de 1,65 mil milhões de euros).