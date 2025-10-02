172 mil habitantes ameaçados por cheias e inundações na época chuvosa na província de Maputo

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Cento e setenta e dois mil habitantes da província de Maputo encontram-se em risco de serem afectados por cheias e inundações durante a actual época chuvosa e ciclónica.

Este alarmante número levou o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGD) a projectar um orçamento de 80 milhões de meticais para responder às necessidades emergentes das vítimas na região.

Os fundos serão destinados à aquisição de géneros alimentícios, abrigo, tendas e outros produtos essenciais para a assistência humanitária. A delegada do INGD em Maputo, Sara Matches, mencionou, durante a primeira reunião provincial do comité operativo de emergência, que a instituição dispõe neste momento de apenas 25 milhões de meticais, uma quantia significativamente inferior ao montante necessário.

As previsões meteorológicas para a província de Maputo indicam que sete distritos poderão registar chuvas normais e até acima do normal, com a excepção de Magude. Esta situação poderá resultar no aumento dos níveis de água nas bacias hidrográficas, tornando algumas vias de acesso intransitáveis.