37% das crianças em Sofala afectadas pela malnutrição crónica

Seguir MMO Notícias no Google



Uma recente pesquisa da Fundação para o Desenvolvimento Comunitário (FDC), em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), revelou que 37% das crianças na província central de Sofala enfrentam problemas de malnutrição crónica.

A apresentação dos resultados foi feita na cidade da Beira pelo delegado da FDC, Diogo Milagre.

Durante o evento, Milagre destacou que os índices de malnutrição permanecem alarmantes, sendo que, no último ano, afectaram 35,9% das crianças. O responsável indicou que as causas estão associadas a hábitos culturais e métodos de preparação de alimentos, sublinhando a necessidade de uma abordagem mais eficaz na educação alimentar das famílias.

“Ainda existem desafios culturais e de preparação alimentar que necessitamos de abordar. Notamos que alguns produtores conseguem altas colheitas, mas esgotam todos os seus produtos e, em períodos de seca, têm dificuldade em manter uma dieta equilibrada. É essencial que olhemos para essas questões tanto a nível familiar como de forma sistémica”, comentou Milagre.

Para inverter esta situação, a UNICEF está a promover a formação de actores comunitários com foco na capacidade do sistema e das comunidades. Lucinda Majama, representante da UNICEF, explicou que a organização tem implementado um pacote de programas que abrange três áreas fundamentais: saúde e nutrição, água e saneamento, e mudança de comportamentos. “Precisamos de formar agentes comunitários que possam actuar em múltiplos níveis na saúde das comunidades”, acrescentou.

Segundo a Secretaria Técnica de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN), mais de dois milhões de pessoas em Moçambique enfrentam uma situação de privação alimentar aguda.