Margarida Talapa apela a justiça social e ambiental na reunião dos Parlamentos do G20

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Margarida Talapa, Presidente da Assembleia da República, representou Moçambique na 11ª Conferência dos Presidentes dos Parlamentos do G20, realizada na cidade do Cabo, na África do Sul.

Em sua intervenção, enfatizou a importância da solidariedade internacional e do apoio efectivo aos países em desenvolvimento.

Durante o debate, subordinado ao tema “Aproveitando a Diplomacia Parlamentar para a Concretização da Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade Global”, Talapa salientou que a reconfiguração da ordem mundial é fundamental para alcançar a igualdade global, destacando a necessidade de ouvir a voz do povo, especialmente de mulheres e jovens.

A presidente do parlamento moçambicano sublinhou a responsabilidade dos parlamentos nacionais, enquanto representação da vontade popular, de promover legislações que fortaleçam a justiça social, a equidade de género, assim como a protecção do homem e do ambiente.

Talapa reafirmou que a Diplomacia Parlamentar se tornou um instrumento essencial para o diálogo, cooperação e solidariedade, condições indispensáveis para a paz e o desenvolvimento. Na sua mensagem, fez um apelo aos seus pares para transformarem esses princípios em compromissos concretos por meio da legislação.

Realizando sua intervenção no distrito turístico de Kleinmond, a cerca de 100 quilómetros do centro da cidade do Cabo, a Presidente da Assembleia da República destacou que o Parlamento moçambicano está plenamente ciente das suas responsabilidades, desempenhando um papel activo na consolidação da paz e reconciliação nacional para garantir que os interesses do povo sejam salvaguardados.

Para encerrar, Margarida Talapa convidou os deputados do Parlamento Pan-Africano e do G20 a fortalecerem a actuação colectiva, transformando a diplomacia parlamentar num catalisador da justiça, paz e prosperidade partilhadas.