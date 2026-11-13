Maputo Futsal Clube empata e leva decisão do título para o último jogo

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O Maputo Futsal Clube venceu a Liga Desportiva nas grandes penalidades, por 7-6, após um empate a três golos no tempo regulamentar.

Este emocionante jogo, correspondente ao segundo duelo da final a melhor de três do Campeonato da Cidade de Maputo em Futsal sénior, trouxe à ribalta a competitividade entre as duas equipas, adiando assim a decisão do título para um terceiro e decisivo encontro.

Na primeira partida, realizada na passada sexta-feira, a Liga Desportiva saiu vitoriosa com um resultado de 6-3. Com este panorama, ambas as equipas chegam ao embate de amanhã com iguais oportunidades de conquistar o troféu.

É importante recordar que o Maputo Futsal Clube detém actualmente o título do Campeonato da Cidade, tendo conquistado a coroa na edição anterior ao derrotar precisamente a Liga Desportiva na final.

Nesta edição, os campeões terão a oportunidade de arrecadar um prémio em dinheiro no valor de 200 mil meticais, além de medalhas e troféu. O finalista derrotado receberá, por sua vez, 100 mil meticais, igualmente acompanhado de medalhas e do respectivo troféu. A expectativa é elevada para o jogo decisivo, que promete ser um espectáculo à altura das duas grandes equipas moçambicanas.