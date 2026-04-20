SENSAP alerta sobre riscos de armazenar combustíveis em recipientes inadequados

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O Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP) emitiu um aviso aos cidadãos sobre os riscos associados ao abastecimento de combustíveis em recipientes inadequados, especialmente os de plástico.

Este alerta foi reforçado por Leonildo Pelembe, Porta-voz do SENSAP, durante uma entrevista à Rádio Moçambique.

Pelembe enfatizou que a conservação de combustíveis nas residências pode resultar em situações perigosas, incluindo incêndios e explosões. As autoridades alertam para a importância de seguir normas seguras no manuseamento e armazenagem de combustíveis, a fim de evitar tragédias.

O SENSAP continua a apelar para que a população tome precauções adequadas a fim de garantir a segurança nas suas habitações.