Gaza: Ex-funcionário detido por falsificação de moeda

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Um ex-funcionário do Município da Vila da Macia, identificado como D. Sumbane, de 31 anos, encontra-se detido sob a acusação de falsificação de moeda nacional.

A prisão ocorreu na passada sexta-feira, por volta das 19 horas, quando Sumbane foi apanhado a tentar depositar uma nota falsa de mil meticais junto a um agente de moeda electrónica na localidade.

Conforme avançado pela Rádio Comunitária da Macia, o agente, ao identificar irregularidades na cédula, alertou imediatamente a Polícia da República de Moçambique (PRM), que se encarregou da detenção do suspeito. Em declarações à imprensa, Sumbane admitiu a prática delituosa, revelando que produziu a nota na cidade da Beira, na província de Sofala, utilizando uma impressora a cores e papel A4. Após a impressão, recortou a cédula com uma lâmina para simular a sua autenticidade.

O percurso criminal de Sumbane não é recente. A Rádio Comunitária da Macia reporta que o acusado já tinha sido expulso do Conselho Municipal da Vila da Macia em decorrência de alegações de falsificação da assinatura do presidente local.

Meses depois, foi detido por furto de um computador pertencente à Rádio Municipal da Macia. Há também registo de uma detenção anterior, ocorrida no ano passado na cidade da Beira, por suspeita de falsificação de moeda, tendo sido libertado após pagamento de caução.