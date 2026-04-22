Cientistas tanzanianos criam tecnologia genética contra a malária

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Uma equipa de cientistas tanzanianos anunciou o desenvolvimento de uma inovadora tecnologia genética destinada a combater a malária, uma doença que afecta milhões de pessoas na África.

Este avanço promete revolucionar as estratégias de controlo e prevenção da doença, que continua a ser uma das principais causas de morte em várias regiões do continente.

A nova tecnologia utiliza técnicas de edição genética para criar mosquitos geneticamente modificados, capazes de reduzir a população de mosquitos transmissores da malária. Segundo os investigadores, os mosquitos modificados não se reproduzem ou têm uma taxa de sobrevivência significativamente mais baixa, contribuindo assim para a diminuição da propagação da doença.

Os cientistas sublinham a importância deste projecto no contexto da saúde pública, uma vez que a malária representa um grave desafio para os sistemas de saúde em muitos países africanos, incluindo Moçambique. Com uma abordagem sustentável e inovadora, espera-se que esta tecnologia possa complementar as estratégias tradicionais de controlo da malária, como o uso de rede de mosquiteiros impregnadas de insecticidas e a administração de medicamentos antimaláricos.

Os resultados dos testes iniciais da tecnologia têm sido promissores, e os pesquisadores já estão a planear ensaios em larga escala. As autoridades da Tanzânia manifestaram interesse em apoiar o projecto, destacando a relevância de medidas que visem a erradicação da malária para o desenvolvimento socioeconómico do país.

A implementação desta tecnologia genética poderá, a longo prazo, beneficiar não só a Tanzânia, mas também outras nações africanas que enfrentam desafios semelhantes no combate à malária.