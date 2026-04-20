Tsunami atinge costa norte do Japão após violento sismo

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Um forte terremoto de magnitude 7,5 abalou o Japão nesta segunda-feira (20), causando a formação de um tsunami que atingiu a costa norte do país.

O tremor teve seu epicentro localizado no Oceano Pacífico, a uma profundidade de 10 quilómetros, e resultou na observação de ondas de 80 centímetros na cidade de Kuji, na província de Iwate, às 17h34, horário local, conforme informações da Agência Meteorológica do Japão.

A agência meteorológica alertou que ondas de até 3 metros poderiam alcançar partes das ilhas de Honshu e Hokkaido. Em resposta à situação, a primeira-ministra Sanae Takaichi anunciou a criação de uma força-tarefa de emergência e fez um apelo à população das áreas afectadas para que se dirigissem a locais seguros.

A emissora NHK mostrou imagens de navios deixando o porto de Hachinohe, em Hokkaido, numa tentativa de se precaver contra as ondas. Além disso, um alerta de tsunami foi veiculado, com a mensagem “Tsunami! Evacuar!” sendo exibida nas telas.

Os serviços de trem-bala na província de Aomori, localizada no extremo norte da ilha de Honshu, foram suspensos em decorrência dos tremores, segundo a agência de notícias Kyodo. A situação gerou preocupação entre os residentes, que estão a ser orientados a seguir as directrizes de segurança emitidas pelas autoridades locais.

A magnitude do terremoto e a subsequente formação de tsunami destacam a vulnerabilidade do Japão a desastres naturais, um factor que o país tem mitigado através de rigorosos sistemas de alerta e preparação. As autoridades continuam a monitorar a situação e a fornecer actualizações à população sobre segurança e emergências.