Renamo no Niassa mobiliza membros para enfrentar desafios internos

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A Renamo, um dos principais partidos políticos de Moçambique, fez um apelo à união e firmeza dos seus membros na província do Niassa, especialmente num período que se reveste de desafios internos.

Dinis Rachide, chefe provincial de mobilização do partido, expressou, durante o lançamento do ano político da Renamo, a importância de uma postura proactiva e orientada para o futuro.

A iniciativa de revitalização da organização inclui a actualização de dados dos filiados, a regularização de quotas e a criação de brigadas que terão a responsabilidade de assessorar os distritos e dinamizar as actividades políticas na região. O apelo foi claro: os membros devem resistir a qualquer tentativa de manipulação por parte de grupos considerados infiltrados, cujas intenções visam desestabilizar a Renamo.

Rachide sublinhou a relevância de posicionar os quadros do partido em todos os níveis, de modo a enfrentar, de forma conjunta, os desafios que se aproximam. “Estamos a revitalizar e a posicionar os quadros do partido em todos os níveis. O partido enfrenta problemas de natureza política e algumas situações internas”, afirmou. O dirigente lançou uma mensagem de encorajamento para que os membros não se deixem influenciar por situações que não fortaleçam a organização.

As mensagens de coesão têm sido disseminadas por diversos distritos, registando reações positivas por parte dos membros. Rachide referiu que o trabalho político está a decorrer de forma satisfatória em toda a província do Niassa.

No entanto, Dinis Rachide reconheceu que uma parte dos membros tem demonstrado comportamentos considerados inadequados, baseando-se em alegações infundadas e contrárias aos estatutos do partido. Para fazer frente a esta situação, a Renamo iniciou acções de sensibilização visando o reforço da coesão interna, à luz dos próximos processos eleitorais.