Curiosas Brasileira morre após cirurgia plástica na Bolívia

Brasileira morre após cirurgia plástica na Bolívia


Krisley Poliana, uma brasileira de 36 anos, faleceu na Bolívia, após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica. A mulher estava internada em uma clínica particular na região do quarto anel viário da Avenida Mutualista, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde havia se submetido a uma abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de silicone nos seios.

Segundo a mídia boliviana, a morte de Krisley está sob investigação pela polícia local, que busca apurar as causas do falecimento, uma vez que existem indícios de negligência médica. O corpo da brasileira foi transferido para o necrotério judicial de La Pampa de la Isla, onde será realizada uma autópsia médico-legal.

Em áudios e mensagens que ela enviou a familiares e amigos, que circulam nas redes sociais, Krisley relatou dores intensas e pediu ajuda, mas seu sofrimento foi tratado como “dor psicológica”. A mulher teria viajado sozinha para a Bolívia, o que levanta preocupações sobre a segurança e a adequação dos cuidados médicos recebidos.

O Itamaraty informou ao Metrópoles que, através do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz, está ciente do caso e mantém contacto com as autoridades locais e com a família de Krisley, a quem está prestando a assistência consular necessária.

A situação reabre o debate sobre os riscos associados a procedimentos estéticos realizados fora do país, destacando a importância de cuidados rigorosos na escolha de clínicas e profissionais de saúde. As autoridades seguem acompanhando as investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da brasileira.

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