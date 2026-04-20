Brasileira morre após cirurgia plástica na Bolívia

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Krisley Poliana, uma brasileira de 36 anos, faleceu na Bolívia, após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica. A mulher estava internada em uma clínica particular na região do quarto anel viário da Avenida Mutualista, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde havia se submetido a uma abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de silicone nos seios.

Segundo a mídia boliviana, a morte de Krisley está sob investigação pela polícia local, que busca apurar as causas do falecimento, uma vez que existem indícios de negligência médica. O corpo da brasileira foi transferido para o necrotério judicial de La Pampa de la Isla, onde será realizada uma autópsia médico-legal.

Em áudios e mensagens que ela enviou a familiares e amigos, que circulam nas redes sociais, Krisley relatou dores intensas e pediu ajuda, mas seu sofrimento foi tratado como “dor psicológica”. A mulher teria viajado sozinha para a Bolívia, o que levanta preocupações sobre a segurança e a adequação dos cuidados médicos recebidos.

O Itamaraty informou ao Metrópoles que, através do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz, está ciente do caso e mantém contacto com as autoridades locais e com a família de Krisley, a quem está prestando a assistência consular necessária.

A situação reabre o debate sobre os riscos associados a procedimentos estéticos realizados fora do país, destacando a importância de cuidados rigorosos na escolha de clínicas e profissionais de saúde. As autoridades seguem acompanhando as investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da brasileira.