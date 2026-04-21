Sentença de Malema gera polémica na África do Sul

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O político sul-africano Julius Malema, líder do Partido dos Combatentes da Liberdade Económica (EFF), foi condenado na passada terça-feira a cinco anos de prisão efectiva por posse ilegal e disparo de arma de fogo em público.

Esta decisão gerou polémica, uma vez que Malema alega que a marcação da sua sentença foi injusta e pautada por preconceitos raciais.

Durante o julgamento, o político expressou a sua indignação, acusando a juíza responsável pelo caso de racismo e alegada incompetência. Malema foi considerado culpado de cinco crimes, incluindo a violação da Lei de Controle de Armas, tendo a sentença sido proferida em tribunal.

Embora tenha sido autorizado a recorrer da sentença, o político não poderá contestar a condenação que o declara culpado. Caso o recurso não seja bem-sucedido, Malema enfrentará o cumprimento da pena de prisão, o que resultará na perda do seu assento no Parlamento e na impossibilidade de se candidatar às eleições gerais de 2029.