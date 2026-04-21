Top Gun 3 confirmado com Tom Cruise e Jerry Bruckheimer

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A Paramount Pictures confirmou o desenvolvimento de um terceiro filme da icónica saga ‘Top Gun’, que trará de volta Tom Cruise e o produtor Jerry Bruckheimer.

Esta notícia surge na esteira do estrondoso sucesso de ‘Top Gun: Maverick’, lançado em 2022, que arrecadou cerca de 1,5 mil milhões de dólares nas bilheteiras globais, superando todas as expectativas, mesmo quando muitos cinemas ainda enfrentavam restrições devido à pandemia de COVID-19.

Tom Cruise regressou à pele do tenente Pete “Maverick” Mitchell, 36 anos após o seu primeiro papel no filme original de 1986, um feito que encantou tanto críticos como o público. O anúncio do terceiro capítulo não é inteiramente inesperado, uma vez que o projecto estava em desenvolvimento desde 2024. A confirmação oficial por parte da Paramount marca, assim, um momento significativo para os fãs da franquia, com a expectativa de que Cruise, agora com 63 anos, continue a representar um dos personagens mais emblemáticos do cinema.

Ainda não se sabe se Joseph Kosinski, responsável pela direcção de ‘Top Gun: Maverick’, irá repetir o seu papel na sequela. Paralelamente, a Paramount está a preparar-se para adquirir a Warner Bros. em um negócio avaliado em 111 mil milhões de dólares, integrando assim ‘Top Gun 3’ no âmbito do futuro conglomerado, uma fusão que suscita polémica entre figuras da indústria e do entretenimento.

Este novo desenvolvimento promete manter acesa a paixão dos aficionados por cinema e por histórias que celebram a aviação e a bravura.